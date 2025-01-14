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Утверждено соглашение между Азербайджаном и Мальдивами об освобождении от визовых требований владельцев служебных, официальных и диппаспортов

Политика Материалы 14 января 2025 18:13 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований".

Как сообщает Trend, согласно закону, было утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики об освобождении владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов от взаимных визовых требований", подписанное 15 ноября 2024 года в городе Баку.

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