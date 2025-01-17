Премьер-министр Грузии о Президенте Ильхаме Алиеве: Вы – особенный Лидер и пример для нас

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поздравления с победой его партии на парламентских выборах.

Как сообщает Trend, в заявлении для прессы после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым один на один он, в частности, подчеркнул, что победа его партии важна с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в нашем регионе, а также отношений между нашими странами. «Это имеет исключительное значение. Вы – особенный Лидер в регионе и пример для нас. Вы руководите своей страной, отстаивая интересы своего государства. Для меня большая честь находиться здесь сегодня», – сказал премьер-министр Грузии.