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Премьер-министр Грузии о Президенте Ильхаме Алиеве: Вы – особенный Лидер и пример для нас

Политика Материалы 17 января 2025 17:43 (UTC +04:00)
Премьер-министр Грузии о Президенте Ильхаме Алиеве: Вы – особенный Лидер и пример для нас
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поздравления с победой его партии на парламентских выборах.

Как сообщает Trend, в заявлении для прессы после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым один на один он, в частности, подчеркнул, что победа его партии важна с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности в нашем регионе, а также отношений между нашими странами. «Это имеет исключительное значение. Вы – особенный Лидер в регионе и пример для нас. Вы руководите своей страной, отстаивая интересы своего государства. Для меня большая честь находиться здесь сегодня», – сказал премьер-министр Грузии.

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