Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль по случаю 150-летия национальной прессы

Политика Материалы 23 января 2025 11:40 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль по случаю 150-летия национальной прессы.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил соответствующий законопроект.

Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О наградах и медалях Азербайджанской Республики" был включен в повестку дня заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса, которое состоится 24 января. Этот законопроект связан с учреждением юбилейной медали "150 лет Национальной прессы Азербайджана (1875-2025)".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости