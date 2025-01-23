БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль по случаю 150-летия национальной прессы.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил соответствующий законопроект.

Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О наградах и медалях Азербайджанской Республики" был включен в повестку дня заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса, которое состоится 24 января. Этот законопроект связан с учреждением юбилейной медали "150 лет Национальной прессы Азербайджана (1875-2025)".

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