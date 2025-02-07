В результате оккупации суверенных территорий Азербайджана государству был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,8 млрд манатов

БАКУ/Trend/ - В результате оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики государству был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 8,8 млрд манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было объявлено в ходе сегодняшнего судеюного заседания по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

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