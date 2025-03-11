Азербайджан выражает благодарность Казахстану за предоставление площадки для переговоров между Баку и Ереваном - Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выражает благодарность Казахстану за предоставление площадки для переговоров между Баку и Ереваном.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане.

"Cегодня в ходе встречи я подробно проинформировал своего коллегу о повестке дня мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, о проводимых на наших территориях работах по восстановлению и реконструкции, о возвращении бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории, а также о минной угрозе, которая является серьезным препятствием в этом процессе.

С чувством благодарности отмечаю строительство Центра детской площади им. Курмангазы, освобожденного от оккупации города Физулии при поддержке правительства Казахстана. Кроме того, предоставление Казахстаном платформы для переговоров между Азербайджаном и Арменией в мае 2024 года показывает важность, которую Казахстан придает этому процессу", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на значительный прогресс в процессе нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также в достижении договоренности по итоговому мирному соглашению, поддерживаемому в том числе Казахстаном, существующие территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные в Конституции Армении, стремительная милитаризация страны и ее реваншистские настроения остаются серьезными препятствиями на пути мирного процесса.