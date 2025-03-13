Глобальный Бакинский форум приобретает сегодня особую значимость - Байрам Бегай

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум приобретает сегодня особую значимость.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в интервью журналистам сказал Президент Албании Байрам Бегай в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

"Я рад вновь быть в Баку. Глобальный Бакинский форум— это значимое событие, особенно сейчас, когда он даёт надежду в такие непростые времена. Девиз форума - "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности" имеет особое значение, и я уверен, что все участники могут поделиться своими идеями и высказать мнение о ситуации в мире", - сказал Байрам Бегай.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.