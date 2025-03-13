Успех Пакта ООН для будущего зависит от его реализации - Гай Райдер

БАКУ /Trend/ - Достижение соглашения по Пакту ООН для будущего само по себе стало значительным успехом в текущей геополитической ситуации, однако реальный результат будет достигнут только при его полном внедрении.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель генерального секретаря ООН по вопросам политики Гай Райдер в видеообращении в ходе панельной дискуссии на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Нам необходимо двигаться вперед и использовать открывшиеся возможности на всех уровнях. Пакт направлен на укрепление глобального управления в XXI веке, чтобы международные институты могли эффективно функционировать в изменившемся мире. Он включает важные положения, такие как реформа Совета Безопасности ООН, в которой впервые с 1963 года закреплен принцип исправления исторической несправедливости в отношении Африки, а также необходимость сделать Совет более репрезентативным", - сказал Гай Райдер.

По его словам, в документе также предусмотрено изменение глобальной финансовой архитектуры с учетом интересов развивающихся стран. Он включает в себя глобальный цифровой пакт, который обеспечит справедливый доступ к передовым технологиям, включая искусственный интеллект, и впервые привлекает развивающиеся страны к процессу регулирования цифровой сферы. Также Пакт впервые фиксирует обязательства государств учитывать долгосрочные последствия принимаемых решений для будущих поколений.

Генеральный секретарь ООН рассчитывает, что государства-члены продолжат использовать созданный Пактом импульс для продвижения реформ через ключевые международные процессы. В частности, IV Конференция по финансированию развития, которая пройдет в июне 2025 года в Испании, создаст возможности для модернизации международной финансовой системы. Второй Всемирный социальный саммит, который состоится в ноябре 2025 года в Катаре, станет важной площадкой для обсуждения региональных инициатив.

"Кроме того, Пакт предусматривает углубление сотрудничества ООН с региональными организациями, такими как Африканский союз, Европейский союз и другие, для укрепления международной безопасности, защиты прав человека и устойчивого развития", - отметил он.

Гай Райдер подчеркнул, что для успешной реализации Пакта требуется участие широкого круга заинтересованных сторон, включая гражданское общество, частный сектор, местные власти, национальные парламенты, научное сообщество и другие.

"Я призываю вас изучить обязательства, закреплённые в Пакте, определить наиболее значимые для вашей страны и создать партнёрства, чтобы они привели к реальным изменениям", - заключил он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.