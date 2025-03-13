МАГАТЭ привержено выполнению Пакта ООН для будущего - заместитель гендиректора

БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) привержено выполнению Пакта ООН для будущего.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии Нажат Мохтар на панельной дискуссии на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Обеспечение равного доступа к передовым технологиям и устранение научного неравенства – важнейшие условия успешной реализации Пакта для будущего. МАГАТЭ привержено его выполнению, делая ставку на науку, инновации и сотрудничество со всеми государствами-членами", - сказала она.

По словам Мохтар, одним из ключевых направлений работы Международного агентства по атомной энергии является развитие научного и технологического потенциала, а также внедрение передовых решений для здравоохранения.

"В частности, мы занимаемся повышением квалификации медицинских специалистов, чтобы улучшить диагностику и лечение онкологических заболеваний.

Сегодня 70% населения Африки не имеют доступа к онкологической помощи. Это означает, что место рождения человека зачастую предопределяет его шансы на выживание, и такая ситуация недопустима. Я надеюсь, что Пакт для будущего позволит изменить этот порядок вещей", - сказала она.

Заместитель генерального директора отметила, что МАГАТЭ рассматривает механизмы смешанного финансирования, чтобы поддержать страны, укрепить их медицинскую инфраструктуру и обеспечить каждому доступ к необходимому лечению, включая онкологическую помощь.

"Один из примеров внедрения инноваций – использование искусственного интеллекта для ускорения подготовки протоколов лечения рака. Если в стандартных условиях этот процесс занимает месяцы, то с применением ИИ он сокращается до нескольких часов. А что это значит на практике? Больше спасенных жизней. Чем быстрее составляется протокол, тем больше пациентов получают своевременное лечение", - заявила Мохтар.