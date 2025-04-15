Обнародован прогнозный показатель расходов Азербайджана на оборону и безопасность в 2026 г.

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что расходы Азербайджана на оборону и безопасность в следующем году превысят 8 миллиардов манатов.

Об этом Trend сообщили в министерстве финансов.

Согласно информации, в 2026 году по функциональной классификации прогнозируется выделение следующих средств: расходы на общегосударственные услуги - 5,6 млрд манатов (удельный вес - 13,3%), на оборону и национальную безопасность - 8,1 млрд манатов (19,2%), на судебную власть, правоохранительные органы и прокуратуру - 3,4 млрд манатов (8,0%), на образование - 5,1 млрд манатов (12,0%), на здравоохранение - 2,1 млрд манатов (удельный вес 4,9%), на социальную защиту и обеспечение - 5,1 млрд манатов (удельный вес 12,1%), на культуру, искусство, информацию, физическую культуру, молодежную политику и другие аналогичные сферы - 586,9 млн манатов (удельный вес 1,4%), на жилищно-коммунальное хозяйство - 375,3 млн манатов (удельный вес 0,9%), на сельское хозяйство - 1 180,6 млн манатов (удельный вес 2,8%), на охрану окружающей среды - 424,8 млн манатов (удельный вес 1%), на экономическую деятельность - 8 918,8 млн манатов (удельный вес 21,1%), на услуги, не отнесённые к основным разделам - 1 411,8 млн манатов (удельный вес 3,3%).

Таким образом, на основе обновлённых макроэкономических прогнозов, роста ненефтегазовых доходов и предложенной траектории бюджетного правила, расширенный среднесрочный ресурсный пакет позволит обеспечить финансирование усиления обороноспособности и национальной безопасности страны, реализацию Стратегии социально-экономического развития и 1-й Государственной программы "Большого возвращения", Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы, других государственных программ, а также потребностей в расходах, связанных с обслуживанием государственного долга.

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