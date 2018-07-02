Проводится капремонт системы электроснабжения Бакинской пригородной железнодорожной линии (ФОТО)

2 июля 2018 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проводится капремонт системы электроснабжения Бакинской пригородной железнодорожной линии, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги», распространенном в понедельник.

В марте этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железнодорожной линии», согласно которому начаты реабилитация и восстановление железнодорожных линий, капитальный ремонт сети энергоснабжения, связи и сигнализации, ограждение обочин дорог охранным забором, замена некоторых железнодорожных переходов переходами различного уровня, реконструкция станционных зданий и проведение других работ.

На данный момент ведутся работы по ряду направлений.

Капремонт систем электроснабжения на кольцевой дороге Баку-Сумгайыт-Баку осуществляет ООО «Капитальный ремонт» Департамента инфраструктуры.

В рамках этих работ реконструирована контактная сеть станции Бёюк-Шор.

По словам начальника ООО Аббаса Гамбарова, заменены 28 железобетонных опор с переносом на них контактной сети.

Кроме того, установлены четыре ригеля длиной 30 метров, на которых закреплена контактная сеть.

Работы на станции продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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