Хочу быть олимпийской чемпионкой, и не один раз - азербайджанская гимнастка Нармина Байрамова

БАКУ /Trend/ - Мне очень нравится выступать в Национальной арене гимнастики, сказала Trend в пятницу представительница клуба "Оджаг Спорт" Нармина Байрамова, занявшая первое место среди гимнасток 2008 года рождения на соревнованиях XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

"Нравится выступать в Национальной арене гимнастики, приятно, как за нас болеют и поддерживают зрители", - добавила юная гимнастка.

Нармина Байрамова рассказала, что осталась довольна выступлением, несмотря на то, что волновалась.

"Выступать было не сложно, это для меня не первые соревнования. Просто сегодня я немного волновалась, но все прошло хорошо, и я выступила чисто", - сказала она.

Говоря о том, к чему она стремится в будущем, Нармина Байрамова отметила: "Хочу быть олимпийской чемпионкой, и не один раз".

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.