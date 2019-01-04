Национальные парки Азербайджана посетили 80 тыс. туристов - минэкологии

4 января 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году национальные парки Азербайджана посетило 79 997 туристов, 72 519 из которых были местными, 7 478 – иностранными туристами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Напомним, что в Азербайджане десять национальных парков (заповедников) - Зангезурский, Аг-Гёльский, Ширванский, Гирканский, Алтыагаджский, Абшеронский, Шахдагский, Самур-Яламинский, Гекгельский и Гызылагаджский.

Отметим, что желающие посетить национальные парки могут приобрести билеты на сайте Минэкологии в разделе «Услуги» или на входе в парки.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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