Национальные парки Азербайджана посетили 80 тыс. туристов - минэкологии

БАКУ /Trend/ - В 2018 году национальные парки Азербайджана посетило 79 997 туристов, 72 519 из которых были местными, 7 478 – иностранными туристами, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Напомним, что в Азербайджане десять национальных парков (заповедников) - Зангезурский, Аг-Гёльский, Ширванский, Гирканский, Алтыагаджский, Абшеронский, Шахдагский, Самур-Яламинский, Гекгельский и Гызылагаджский.

Отметим, что желающие посетить национальные парки могут приобрести билеты на сайте Минэкологии в разделе «Услуги» или на входе в парки.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.