В Азербайджане уволены десятки сотрудников минэкологии

7 марта 2019 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с декабря 2018 года до сих пор уволены с работы 52 сотрудника лесного хозяйства.

Об этом в четверг сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает Trend.

Алиев сказал, что эти лица были уволены из-за неправильного выполнения своих обязанностей по защите лесов.

«К большему сожалению, мы не смогли продолжить работу с ними из-за слабых организаторских навыков этих лиц, назначенных нами на должность. Поэтому мы освободили от занимаемой должности начальников региональных управлений в Шеки, Масаллы, Шамахы и Лянкяране», - добавил Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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