На заседании Совета Всемирного конгресса новостных агентств в Софии обсуждены вопросы последних приготовлений к VI Конгрессу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Софии состоялось очередное заседание Совета Всемирного конгресса новостных агентств, организованное болгарским агентством БТА. На заседании обсуждались вопросы последних приготовлений к предстоящему в 2019 году VI Конгрессу Всемирных новостных агентств в Софии, рассмотрены организационные работы, передает Trend.

В заседании приняли участие руководители и представители агентств АЗЕРТАДЖ, который председательствует во Всемирном конгрессе новостных агентств, Press Association (Великобритания), ТАСС (Россия), БТА (Болгария), KUNA (Кувейт), а также генеральные секретари Федерации арабских новостных агентств (FANA) и Европейского альянса новостных агентств (EANA). Президент немецкого агентства Dpa, президент EANA Питер Кропш и представительница агентства Associated Press Анна Джонсон присоединились к мероприятию посредством видеоконференции.

Председатель правления АЗЕРТАДЖ, президент Всемирного конгресса новостных агентств Аслан Асланов выступил на заседании, довел до внимания свои предложения и суждения, связанные с усовершенствованием организации, расширением деятельности ее исполнительного комитета, повышением функциональности сайта, внесением изменений в ее устав, прохождением регистрации в ООН. Было отмечено, что организация должна усилить свою деятельность по дальнейшему укреплению связей между агентствами-членами. Председатель Правления АЗЕРТАДЖ также коснулся вопросов, связанных с организацией VI Конгресса Всемирных новостных агентств, выдвижением кандидатуры стран, желающих принять в 2022 году VII Конгресс. По его словам, чтобы выбрать страну, которая будут председательствовать на VII Конгрессе, кандидаты должны на Софийском конгрессе выступить с презентациями и лишь после этого их кандидатура будет вынесена на голосовании и утверждена. В то же время была подчеркнута необходимость сбора членских взносов с агентств - членов организации, создания фонда и посредством собранных средств оказания помощи агентствам, нуждающимся в серьезной поддержке.

Аслан Асланов довел до внимания, что V конгресс Всемирных новостных агентств, проходивший в Баку при совместной организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и АЗЕРТАДЖ, стал хорошей платформой по приобретению опыта, порекомендовал странам, желающим организовать предстоящие мероприятия, воспользоваться этим опытом. Члены Совета одобрили эти предложения и высоко оценили их.

На заседании председатель Совет Клайв Маршал, генеральный директор БТА Максим Минчев, заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, генеральный секретарь FANA и другие поделились своими мнениями о VI Конгрессе, высказали предложения о вопросах и докладах, которые будут обсуждаться на проводимых в рамках мероприятия сессиях и панелях.

Напомним, что 5-й конгресс Всемирных новостных агентств прошел в Баку 16-17 ноября 2016 года. В настоящее время АЗЕРТАДЖ является председателем Всемирного конгресса новостных агентств. В 2019 году председательство перейдет от АЗЕРТАДЖ к болгарскому агентству БТА.

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