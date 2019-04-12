В Азербайджане посажено свыше 550 тыс. деревьев - минэкологии

БАКУ /Trend/ - В рамках проводимых в Азербайджане акций по посадке деревьев до сегодняшнего дня на территориях лесного фонда и других территориях посажено свыше 550 тысяч фруктовых и вечнозеленых деревьев различных пород.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает в пятницу Trend.

Замминистра отметил, что акции по посадке деревьев проходят с участием сотрудников министерства, представителей районных исполнительных властей и общественности.

Посаженные деревья выращиваются в питомниках министерства. Акции по посадке деревьев в стране продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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