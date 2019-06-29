Азербайджанский каратист вышел финал II Европейских игр в Минске

БАКУ /Trend/- Азербайджанский каратист Асиман Гурбанлы вышел в финал вторых Европейских игр в Минске, сообщает в субботу Trend.

Гурбанлы, выступающий в весовой категории выше 84 килограммов, в первой встрече группового этапа одолел голландца Дарнеля Лади Тирона со счетом 2:0. В последней встрече в группе азербайджанский каратист победил турецкого спортсмена Алпарслана Юнусоглу.

В полуфинале Гурбанлы одержал победу над представителем Грузии Гогитой Аркания со счетом 8:0. В финале представитель Азербайджана встретиться с хорватом Анджело Квешичем.

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