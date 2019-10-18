В одном из районов Баку и Лянкяранском районе временно ограничивается подача газа

18 октября 2019 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 и до завершения работ по устранению утечек газа будут перебои в газоснабжении в одном из поселков Наримановского района Баку, на проспектах Зии Буниятова, Азадлыг, Ататюрка, улицах А. Гаибова, М. Ализаде, Х.Шушинского, С.Рахмана, М.Санани и акад. Г. Алиева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Также в связи с ремонтными работами с 10:00 до 16:00 временно будет приостановлена подача газа в ряд населенных пунктов Лянкяранского района.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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