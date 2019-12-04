При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)

4 декабря 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона начальной школы номер 2 в уезде Малипо китайской провинции Юньнань, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Китае.

Выступая на презентации проекта, посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы рассказал об исторически сформировавшихся дружественных связях между Азербайджаном и Китаем и отметил, что сегодня двусторонние связи развиваются по нарастающей во всех сферах.

Подчеркнув, что отношения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем, опирающиеся на искреннюю дружбу и взаимное доверие, обусловливают расширение сотрудничества стран во всех сферах, в том числе в гуманитарной, посол широко проинформировал о проектах, осуществляемых в Китае Фондом Гейдара Алиева, руководимым Первым вице-президентом Азербайджана и Первой леди страны Мехрибан Алиевой.

Посол Акрам Зейналлы отметил, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным в ноябре 2017 года между Фондом Гейдара Алиева и Китайской народной ассоциацией по дружбе с зарубежными странами, в различных городах Китая, в том числе Пекине, организуются мероприятия, посвященные пропаганде азербайджанской культуры, осуществляется взаимный обмен между молодежью. Он подчеркнул, что в рамках программы устранения бедности в уездах Малипо и Цзиньпинь провинции Юньнань в международной благотворительной ярмарке, организованной 27 октября в Пекине министерством иностранных дел Китая, при поддержке Фонда Гейдара Алиева активно участвовало и посольство Азербайджана в Китае, внесшее особый вклад в успешное проведение ярмарки.

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  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
  • При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
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