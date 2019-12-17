В Баку открылся центральный магазин торговой сети «Украинские продукты» (ФОТО)

17 декабря 2019 22:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку состоялось открытие центрального магазина торговой сети «Украинские продукты».

Как сообщает Trend, в церемонии открытия принял участие Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в нашей стране.

Президент Украины ознакомился с условиями, созданными в новом магазине. Было сообщено, что торговая сеть «Украинские продукты» действует в нашей стране уже больше двух лет, в Баку работают девять магазинов. В магазинах торговой сети в широком ассортименте продаются продукты и напитки, доставленные из Украины.

Было доведено до внимания, что в феврале будущего года в Баку откроется ресторан «Украинска хата».

Говоря о торговых связях и дружественных отношениях между Азербайджаном и Украиной, Президент Владимир Зеленский сказал:

- Между нашими государствами существуют исторические отношения. Думаю, наши связи не ограничиваются только взаимными экономическими интересами и инвестиционным климатом. Наши отношения на более высоком уровне. Прежде всего, по-моему, это – симпатия наших народов друг к другу. Это - мой первый визит в Баку как Президента, и, надеюсь, не последний. Полагаю, что необходимо увеличивать число визитов. Хотелось бы, чтобы торговые возможности Азербайджана были широко представлены в Украине и наоборот.

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  • В Баку открылся центральный магазин торговой сети «Украинские продукты» (ФОТО)
  • В Баку открылся центральный магазин торговой сети «Украинские продукты» (ФОТО)
  • В Баку открылся центральный магазин торговой сети «Украинские продукты» (ФОТО)
  • В Баку открылся центральный магазин торговой сети «Украинские продукты» (ФОТО)
  • В Баку открылся центральный магазин торговой сети «Украинские продукты» (ФОТО)
  • В Баку открылся центральный магазин торговой сети «Украинские продукты» (ФОТО)
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