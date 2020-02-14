Условия на Кубке мира в Баку превосходные - член техкомитета FIG

БАКУ/Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана проводит много крупномасштабных соревнований, и уровень их организации всегда очень высокий. Об этом сказал в пятницу Trend член технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Николай Макаров.

"В Федерации гимнастики Азербайджана работает хорошая команда. Все молодцы, каждый четко знает свою работу. Желаю им успехов и на Кубке мира по прыжкам на батуте, и акробатической дорожке, и на следующих соревнованиях", - сказал он.

Николай Макаров дал высокую оценку проведенной организационной работе к Кубку мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Как и ожидалось, условия превосходные, очень хороший разминочный зал. Для спортсменов все подготовлено: комфортные условия проживания, транспорт. Вся структура работает, как часы. Надеюсь, это хорошо повлияет на результаты соревнований", - добавил Макаров.

Николай Макаров подчеркнул, что Кубок мира в Баку для спортсменов имеет важное значение, так как носит лицензионный характер.

"Мы видим, что на Кубки мира, носящие лицензионный характер на Олимпийские игры, приезжает больше участников из разных стран. Все заинтересованы в получении лицензии, и поэтому очень интересно будет наблюдать за соревнованиями", - сказал он.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на Кубке мира представят два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова).