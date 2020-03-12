В Азербайджане отменено госфинансирование студентов, привлеченных к частичному обучению

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане отменено финансирование на основе государственного заказа обучения студентов, привлеченных к частичному обучению в очной форме.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, в этой связи сделаны изменения в "Правилах финансирования подготовки кадров на основании государственного заказа на уровне бакалавриата и магистратуры, основного (базового высшего) медицинского образования и резидентуры в высших учебных заведениях, на уровне магистратуры Национальной академии наук Азербайджана в связи с применением нового механизма финансирования в вузах и на уровне магистратуры Национальной академии наук Азербайджана".

Изменения касаются финансирования частичного обучения в очной форме.

"Таким образом, продолжительность учебы студентов, привлеченных к частичному обучению, может продлиться на два и более года. Это вызывает проблемы в вопросе финансирования обучения на срок, превышающий нормативный. Ввиду этого, в правила добавлены соответствующие пункты о запрете финансирования на основании государственного заказа лиц, привлеченных к частичному обучению, а также лиц, которые перешли из полной формы обучения на частичную", - сказали в министерстве.

Напомним, что частичное обучение - вид очной формы обучения, когда график учебы планируется самим студентом с условием выбора не менее двух дисциплин в семестре согласно плану обучения специальности.

Данная форма обучения применяется в Азербайджане с 2017 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)