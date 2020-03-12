УМК: Следуя рекомендациям в связи с коронавирусом, верующие меньше стали посещать мечети

БАКУ /Trend/ - После оглашения рекомендаций Управления мусульман Кавказа (УМК) число верующих, посещающих мечети и святилища, заметно сократилось, сообщили в четверг Trend в Управлении.

В Управлении сказали, что к ним ежедневно поступает информация о количестве верующих приходящих в мечети, согласно которой их стало заметно меньше.

В УМК отметили, что механизма обязательного выполнения этой рекомендации нет. Просто людям, приходящим в мечети, объясняют, что, ввиду угрозы распространения вируса, им, по возможности, следует молиться дома, и переносить или вовсе отменять все мероприятия, которые обычно проводятся в мечетях.

В заключение в Управлении добавили, что многие даже отменили поминальные церемонии в мечети Тезе пир.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )