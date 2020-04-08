С 9 апреля аннулируются разрешения этих людей на выход из дома

БАКУ/Trend/ - Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана проводится регулярный анализ информации в «Системе мониторинга и получения разрешений при применении особого карантинного режима», сообщает Trend со ссылкой на агентство.

По информации агентства, в соответствии с данными портала icaze.gov.az, в ходе анализа было выявлено, что должностные лица юридических лиц и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в период особого карантинного режима нарушают требования постановления Кабинета Министров Азербайджана от 2 апреля 2020 года номер 124 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана".

С 9 апреля 2020 года в отношении юридических и физических лиц, допустивших такие нарушения, выданные им разрешения будут аннулированы в следующих случаях:

- если эти лица не имеют трудового договора или индивидуального договора на оказание услуг;

- в отношении иных работников, кроме необходимых для обеспечения охраны и технической безопасности юридических лиц, которым разрешено продолжать свою деятельность;

- если возраст работников превышает 65 лет.

В то же время, юридические и физические лица обязаны определить предельное количество работников, которым необходимо продолжать свою деятельность в период особого карантинного режима и удалить с портала разрешения других работников, непосредственное присутствие на работе которых не обязательно. С 10 апреля 2020 года разрешения, противоречащие правилам карантинного режима, будут аннулированы на портале автоматически, а правоохранительные органы будут проинформированы о данных юридических и физических лицах".