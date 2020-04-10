Главное управление полиции Баку призывает жителей столицы соблюдать требования особого карантинного режима

БАКУ /Trend/ - Главное управление полиции города Баку обращается к жителям столицы с призывом соблюдать требования особого карантинного режима, не пренебрегать здоровьем себя и членов семьи.

Как сообщили Trend в Главном управлении полиции города Баку, в связи с принятыми мерами правовой ответственности в отношении лиц, нарушающих требования особого карантинного режима, применяются административные штрафы, целью которых является предотвращение совершения правонарушений, в частности, выхода из дома без строгой необходимости и получения разрешения в установленном порядке.

Министерством внутренних дел целенаправленно продолжаются меры контроля за ограничениями движения, установленные оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Независимо от погодных условий, сотрудники МВД соблюдают правила особого карантинного режима и регулируют требуемые нормы.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)