В Баку водители автобусов старше 65 лет сняты с линий - Бактрансагентство

БАКУ /Trend/ - В Баку водители пассажирских автобусов старше 65 лет сняты с линий.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в режиме онлайн сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, принимаются надлежащие меры по защите водителей БТА от коронавируса.

"Также проводятся работы по установке перегородок между водителем и пассажирами. Водители ежедневно проходят медосмотр. Водители, у которых есть проблемы со здоровьем, снимаются с линий. К примеру, в "Bakubus" 700 водителей. Если у одного из них будет выявлен коронавирус, то все 700 будут сняты с линий. Поэтому между водителем и пассажирами должна соблюдаться дистанция".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)