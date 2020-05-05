В Азербайджане свыше 7300 человек получили единовременную материальную помощь по случаю 75-летия Дня Победы

БАКУ /Trend/ - Минтруда и социальной защиты населения осуществило выплату единовременной материальной помощи лицам, участвовавшим во Второй мировой войне в период 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, и другим соответствующим лицам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Во исполнение распоряжение Президента Ильхама Алиева от 24 апреля 2020 года, каждому из 256 участников Великой Отечественной войны обеспечено финансирование единовременной материальной помощи в сумме 1500 манатов в связи с 75-летней годовщиной победы в этой войне.

Согласно распоряжению, также каждому из 7126 человек, состоящих из вдов погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лиц, награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работников специальных соединений, выполнявших поручения в интересах армии, и флота в тылу фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лиц, награжденных соответствующими медалямии нагрудными знаками за оборону Ленинграда, а также участников блокады Ленинграда, осуществлена выплата единовременной материальной помощи в размере 750 манатов.

Средства единовременной материальной помощи перечислены на пенсионные карточки этих граждан. Всего помощь выплачена 7382 лицам.

Напомним, что в преддверии Дня Победы размер единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны и другим лицам ежегодно увеличивается. В сравнении с прошлым годом размер единовременной материальной помощи увеличен на 50%.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)