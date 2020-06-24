Я уже выздоравливаю - заразившийся коронавирусом депутат Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - «Я уже выздоравливаю, и в этом есть заслуга врачей и всех медработников».

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса Сахиб Алиев, заразившийся COVİD-19, сообщает в среду Trend.

Алиев выразил признательность врачам за их самоотверженность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)