Я уже выздоравливаю - заразившийся коронавирусом депутат Милли Меджлиса
БАКУ/Trend/ - «Я уже выздоравливаю, и в этом есть заслуга врачей и всех медработников».
Об этом сказал депутат Милли Меджлиса Сахиб Алиев, заразившийся COVİD-19, сообщает в среду Trend.
Алиев выразил признательность врачам за их самоотверженность.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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