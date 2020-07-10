В Азербайджане выявлено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 502, скончались 8 человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 502, скончались 8 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.