В Азербайджане выявлено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 502, скончались 8 человек - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 502, скончались 8 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.
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В Азербайджане выявлено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 502, скончались 8 человек - Оперативный штаб
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