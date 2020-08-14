В Азербайджане опубликован график второго тура вступительных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана опубликовал график второго тура вступительных экзаменов в Азербайджане, назначенных 20 и 21 августа.

Как сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ, экзамены будут организованы в соответствии с условиями пандемии и требованиями особого режима карантина.

Выпускники этого года будут сдавать экзамены с учетом местонахождения своих школ. Выпускники прошлых лет сдадут экзамен в центрах с учетом фактического адреса или места регистрации.

Экзамены 20 и 21 августа будут организованы для выпускников этого и прошлых лет по I и IV группам специальностей.

По II, III и V группам специальностей:

дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто желает сдать экзамен по иностранному языку, отличному от того, по которому он сдавал выпускной экзамен;

дополнительный экзамен (азербайджанский или русский языки) для тех, кто желает сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка сдачи выпускного экзамена.

Во избежание скученности, для минимизации контактов, экзамены будут проведены в течение двух дней по соответствующему графику. С графиком можно ознакомиться по здесь

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)