Экс-глава ИВ Имишлинского района доставлен в суд (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - Экс-глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев, арестованный сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ), доставлен в Сабаильский районный суд, сообщает в среду Trend.
Сегодня суд рассматривает постановление следственного органа о продлении в его отношении меры пресечения в виде ареста.
Напомним, что решением Сабаильского районного суда Вильям Гаджиев был заключен под стражу сроком на 4 месяца.
Отметим, что Вильям Гаджиев был задержан в ходе операции, проведенной СГБ в Исполнительной власти Имишлинского района.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)
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