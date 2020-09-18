В Азербайджане 125 выпускников награждены золотыми, 76 - серебряными значками

БАКУ /Trend/ - Министр образования Эмин Амруллаев подписал приказ о награждении выпускников общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году золотыми и серебряными значками, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Согласно приказу, среди выпускников XI класса прошлого учебного года 125 были награждены золотыми значками, 76 - серебряными.

Согласно существующим правилам, выпускники, окончившие общеобразовательную ступень обучения с особыми достижениями, награждаются золотым или серебряным значком.

(Текст: Кямаля Сеидова.)