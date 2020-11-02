БАКУ /Trend/ - С 11 ноября минобразования Азербайджана приостановит прием обращений на портале https://e-telebe.edu.az , сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Последняя дата для обращений - 10 ноября 2020 г.

Просьба к студентам до указанной даты завершить регистрацию обращений на портале https://e-telebe.edu.az , а также подтвердить не до конца заполненные обращения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)