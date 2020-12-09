Шехид - прапорщик ВВ МВД Азербайджана Маис Самедов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прапорщик внутренних войск МВД Азербайджана Самедов Маис Шадыбей стал шехидом в Отечественной войне.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, Самедов родился в 1977 году в Хачмазе.

Он стал шехидом пятого ноября в боях на Джабраил-Физулинском направлении.

Был женатым, имел двоих детей.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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