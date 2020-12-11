В Азербайджане с 14 декабря начнут действовать карантинные посты – дорожная полиция (версия 2) (Эксклюзив)

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БАКУ /Trend/ - С 14 декабря 2020 года в 5 городах и 12 районах Азербайджана будет введено ограничение на въезд и выезд, установлены карантинные посты.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции майор полиции Намидан Пириев.

Он отметил, что в связи с ужесточением карантинного режима на эти территории будет ограничен въезд-выезд транспорта: «Через посты смогут проезжать только оперативные транспортные средства и автомобили Национального агентства по разминированию территорий (ANAMA). Передвижение работников сфер и транспортных средств, которым разрешено работать в условиях ужесточенного карантина, будет регулироваться посредством регистрации на портале e-icaze.gov.az".

Начальник отдела добавил, что с 14 декабря лица, проживающие на территории 5 городов и 12 районов, где ужесточается карантинный режим, и не имеющие разрешения на работу в этот период, смогут покидать место проживания только на основании sms – разрешения. Поэтому в этих городах и районах будут установлены карантинно-контрольные посты, которые начнут работать с 00:00 часов 14 декабря».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)