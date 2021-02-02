О правилах поступления в азербайджанские вузы в этом году

БАКУ /Trend/ - Названы правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджана на 2021-2022 учебный год.

Как передает во вторник Trend, право на поступление в высшие учебные заведения предоставляется лицам, получившим соответствующий документ государственного образца об окончании полного среднего, среднего специального или высшего образования.

Прием суббакалавров по специальностям, соответствующим уровню бакалавриата высших учебных заведений, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом министров.

Студенты высших и средних специальных учебных заведений (за исключением обучающихся в выпускных курсах) не могут участвовать в конкурсе по приему в высшие учебные заведения.

Результаты первого этапа вступительных экзаменов (выпускных экзаменов) в высшие учебные заведения действительны в течение двух лет. Эти результаты дают студенту право участвовать в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения в текущем и следующем учебном году.

Результаты второго этапа вступительных экзаменов действительны в течение одного года. Вступительные экзамены проводятся два раза в год – в форме весенней и летней сессий.

На каждой сессии абитуриент может сдать только один экзамен по желаемой группе специальностей. Независимо от участия во вступительных экзаменах по I-IV группам специальностей поступающий может также сдать экзамен по V группе специальностей.

На втором этапе вступительного экзамена поступающим дается 90 заданий по 30 по каждому предмету. На втором этапе вступительного экзамена максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент, составляет 400 баллов, в том числе по предметам с относительным коэффициентом 1,5 – 150 баллов и 100 баллов по предмету с относительным коэффициентом 1. Экзамен длится три часа.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана создает благоприятные условия для обеспечения участия во вступительных экзаменах людей с ограниченными возможностями. Абитуриентам с нарушением зрения I группы назначается индивидуальный контролер, а продолжительность экзамена увеличивается на час на каждом этапе.

Выбор специальностей для приема в высшие учебные заведения осуществляется после объявления результатов экзаменов по всем группам специальностей.

Независимо от формы обучения поступивший должен зарегистрироваться, подав необходимые документы в учебное заведение, в которое он поступил, в течение 10 дней.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)