Студенты каких вузов Азербайджана начнут посещать уроки с 15 февраля – ОПРОС

БАКУ /Trend/ - С 15 февраля разрешено возобновление традиционной формы обучения по определенным специальностям в вузах Азербайджана.

Trend провел опрос о форме обучения, по которой будет продолжена учеба в вузах с 15 февраля.

Глава пресс-службы Азербайджанского технического университета (АТУ) Севиндж Искендерова сказала во вторник Trend, что Министерство образования оставило решение этого вопроса на усмотрение университетов: «То есть, если будет необходимо, то следует проводить уроки в традиционной форме, в противном случае – в режиме онлайн. На этой неделе АТУ обсудит эту тему и проинформирует Минобразования. Необходимо учесть, что большинство студентов сейчас в районах, поэтому все эти вопросы будут рассмотрены только на этой неделе, и общественность будет проинформирована о результатах».

Пресс-секретарь Азербайджанского университета языков (АУЯ) Ага Джафарли сказал Trend, что с 15 февраля все уроки в университете будут проводиться в онлайн-режиме.

Завотделом прессы и информации Бакинского славянского университета (БСУ) Мансур Ибрагимов сообщил Trend, что вуз с 15 февраля продолжит обучение в дистанционной форме.

В Бакинском государственном университете (БГУ) отметили, что в настоящее время этот вопрос обсуждается.

Пресс-секретарь Университета архитектуры и строительства Наджиба Мирзоева сказала Trend, что с 15 февраля на архитектурном факультете начнутся уроки в традиционной форме: «На других факультетах тоже важно организовать очное проведение курсовых и лабораторных уроков. Просто на этих факультетах таких занятий мало, и ради 3-4 лабораторных урока студент не сможет приехать, к примеру, из Газаха в Баку. В связи с этим деканам этих факультетов поручено, чтобы они предоставили расписания уроков в учебный отдел для обсуждения возможных вариантов совместно с кафедрами. Пока конкретного решения по другим факультетам нет».

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) и Азербайджанском медицинском университете (АМУ) сообщили, что по данному вопросу пока решение не принято.

Проректор по организации образования и учебных технологий Азербайджанского института теологии Мубариз Джамалов сказал Trend, что в этом заведении нет практических занятий, поэтому с 15 февраля все уроки будут проводиться в онлайн режиме.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)