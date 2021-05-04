БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещено принуждать детей исповедовать ту или иную религию.

Как передает во вторник Trend, это предусмотрено поправкой в закон "О свободе вероисповедания", которая обсуждалась сегодня на заседании парламента.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем, чтении.

Закон "О свободе вероисповедания" был принят в 1992 году.