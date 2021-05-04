В Азербайджане запрещено принуждать детей исповедовать ту или иную религию
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещено принуждать детей исповедовать ту или иную религию.
Как передает во вторник Trend, это предусмотрено поправкой в закон "О свободе вероисповедания", которая обсуждалась сегодня на заседании парламента.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем, чтении.
Закон "О свободе вероисповедания" был принят в 1992 году.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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