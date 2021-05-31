Сегодня возобновило работу бакинское метро (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня возобновило работу бакинское метро, которое было закрыто в октябре прошлого года в связи с пандемией коронавируса, сообщает в понедельник Trend.

Решение о возобновлении работы метрополитена столицы с 31 мая 2021 года принял Кабмин Азербайджана.

Однако подземка не будет работать в выходные дни, а именно:

с 00:00 5 июня до 06:00 7 июня;

с 00:00 13 июня до 06:00 14 июня;

с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня;

с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня.

Напомним, что на станциях и в вагонах метро пассажиры должны использовать медмаски и соблюдать социальную дистанцию. Граждане, неправильно носящие медмаску, будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законодательством. В вестибюлях станций Бакметрополитена пассажиры должны быть в медмасках, у них будут выборочно измерять температуру. Граждане с повышенной температурой тела не будут допускаться в метро.

В аптеках на станциях подземки будут продаваться медицинские маски.

Также в метро будут продолжены работы по дезинфекции. Дезинфекция станций и вагонов будет проводиться по установленному графику.

Текущие дезинфекционные работы будут организовываться ежедневно, не менее шести раз в день.

Представляем вниманию читателей фоторепортаж о первом дне работы бакинской подземки.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)