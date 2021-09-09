Азербайджанская дзюдоистка завоевала очередное золото для сборной на Играх стран СНГ 2021
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Сабина Алиева, представляющая страну на I Играх стран СНГ в весовой категории до 52 килограмм, завоевала золотую медаль.
Как передает в четверг Trend, подключившиеся к борьбе с сегодняшнего дня азербайджанские дзюдоисты до этого завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.
Напомним, что в Играх, которые продлятся до 11 сентября, азербайджанская команда представлена в 13 видах спорта. Азербайджанские атлеты соревнуются в таких видах спорта, как бадминтон, баскетбол, бокс, дзюдо, футзал, настольный теннис, стендовая и пулевая стрельба, карате, борьба на поясах, вольная и греко-римская борьба и др.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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