Азербайджанская дзюдоистка завоевала очередное золото для сборной на Играх стран СНГ 2021

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Сабина Алиева, представляющая страну на I Играх стран СНГ в весовой категории до 52 килограмм, завоевала золотую медаль.

Как передает в четверг Trend, подключившиеся к борьбе с сегодняшнего дня азербайджанские дзюдоисты до этого завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Напомним, что в Играх, которые продлятся до 11 сентября, азербайджанская команда представлена в 13 видах спорта. Азербайджанские атлеты соревнуются в таких видах спорта, как бадминтон, баскетбол, бокс, дзюдо, футзал, настольный теннис, стендовая и пулевая стрельба, карате, борьба на поясах, вольная и греко-римская борьба и др.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)