В Азербайджане предлагается присваивать звание суббакалавра лицам, получившим высшее профессиональное техническое образование

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается присваивать звание суббакалавра, которое получают окончившие колледж, лицам, получившим высшее профессиональное техническое образование.

Как передает в пятницу Trend, это предусматривается поправкой в закон "О профессиональном образовании".

Помимо этого закон гласит, что закрепление права на поступление в вузы на уровне бакалавриата лиц, получивших высшее профессиональное техническое образование, делает необходимым внедрение кредитной системы на этом уровне образования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)