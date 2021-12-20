За 25 секунд до крушения в вертолете не было никаких неисправностей – руководитель следственной группы (версия 2)

(первая версия в 12:44)

БАКУ /Trend/ - За 25 секунд до крушения в вертолете не было никаких неисправностей.

Об этом сказал в понедельник заместитель начальника Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана, руководитель следственной группы, созданной в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы, Санан Пашаев на брифинге, посвященном предварительным итогам расследования по уголовному делу, возбужденному по факту крушения вертолета 30 ноября во время тренировочных полетов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, срок эксплуатации потерпевшего крушение вертолета Ми-17 составляет 35 лет.

«По требованию компании - производителя после восьми лет эксплуатации вертолет был отправлен на ремонт. В 2021 году после ремонта были проведены тестовые полеты, и он был вновь введен в эксплуатацию. Все технические показатели вертолета были в норме. В 2013 году был обновлен его «черный ящик». Его заменила система, которая могла регистрировать больше параметров. По договору с Чехией самописец был обновлен и передан Азербайджану. После крушения он был вскрыт сотрудниками генеральных прокуратур Чехии и Азербайджана. Все показатели были переданы следствию. До своего крушения 30 ноября он находился в полете 17 минут и 24 секунды. При подготовке к полету и во время него в вертолете не было выявлено никаких неисправностей. Было установлено, что вертолет потерпел крушение при посадке. За 25 секунд до крушения в вертолете не было зафиксировано никаких неисправностей. Крушение произошло из-за того, что не было учтено направление ветра, кроме того, были допущены действия, не соответствующие методике полета. Пилоты пытались исправить ситуацию, но быстрая потеря высоты сделала крушение неизбежным. Мы предоставим фотографии, сделанные во время изучения информации, зафиксированной «черным ящиком», - сказал Пашаев.

Напомним, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)