“Azərlotereya” представила новую виртуальную лотерею “Ekspres Keno” - ВИДЕО

“Azərlotereya” предоставила возможность выиграть один миллион манат каждые пять минут. “Azərlotereya”, которая постоянно радует любителей лотерей новыми играми и увеличивающимися выигрышами, предоставляет для всех еще один уникальный шанс.

Начиная с сегодняшнего дня, во всех пунктах “Misli” вы можете принять участие в виртуальной лотерее “Ekspres Keno”, которая дает возможность выиграть один миллион манат каждые пять минут. Любители лотерей могут испытать удачу, посетив пункты “Misli”, функционирующие в разных уголках нашего города.

Минимальная стоимость билета виртуальной лотереи “Ekspres Keno” составляет 1 манат. Участник может выбрать оплату 1, 2, 5 или 10 манат за один розыгрыш. Принимая участие в розыгрыше в пунктах продаж “Ekspres Keno”, участнику необходимо отметить выбранные номера на купоне или получить автоматический билет в терминале.

Информация о результатах игры размещается на официальном сайте ОАО «Azərlotereya», www.azerlotereya.com после проведения розыгрыша. Ознакомиться с условиями игры можно перейдя по ссылке: https://azerlotereya.com/en/content/71

Не упустите шанс выиграть 1 миллион манат, принимая участие в виртуальной лотерее “Ekspres Keno”.