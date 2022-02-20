Азербайджанская каратистка завоевала золотую медаль Премьер-лиги по каратэ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая завоевала золотую медаль в серии Премьер-лига Karate 1 в Фуджейре, ОАЭ, передает Trend.

Азербайджанская спортсменка, выступающая в весовой категории 68 кг, заняла первое место на турнире, победив в финале представительницу Италии Сильвию Семераро.

Другие члены команды Азербайджана Турал Агаларзаде (67 кг) и Тургут Гасанов (84 кг) завоевали серебро и бронзу соответственно.

Отметим, что команда Азербайджана была представлена на турнире в общей сложности 9 спортсменами.