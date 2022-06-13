Мы добились этого благодаря поддержке азербайджанского народа - Сеймур Мамедов, забивший победный гол в ворота румынской команды

БАКУ /Trend/ - Мы добились этого благодаря огромной поддержке азербайджанского народа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал член выигравшей чемпионат Европы по мини-футболу сборной Азербайджана Сеймур Мамедов, забивший победный гол в ворота команды Румынии в финальном матче.

По его словам, каждый футболист мечтает забить победный гол в финальном матче.

«Это непередаваемые чувства. Мы добились этого благодаря огромной поддержке азербайджанского народа», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)