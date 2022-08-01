В Азербайджане впервые объявлен прием на вечернее отделение профессиональных учебных заведений

БАКУ /Trend/ - В нынешнем учебном году впервые в Азербайджане проводится прием на вечернее отделение профессиональных учебных заведений.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник заместитель директора - врио директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

Работающие люди также хотят получить профессиональное образование, отметил врио директора госагентства.

«Учитывая это, проводится прием и на вечернее отделение, где предусмотрено 920 мест», - сказал Керемов.

Отметим, что с 1 августа в Азербайджане начался прием в профессиональные учебные заведения на 2022/2023 учебный год.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)