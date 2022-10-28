Азербайджан лидирует в регионе по числу реализуемых твиннинговых проектов - министр

БАКУ /Trend/ - Вопросы окружающей среды занимают важное место в двустороннем соглашении, которое определит отношения между Азербайджаном и Европейским союзом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на церемонии открытия проекта на тему "Усиление услуг в области гидрометеорологии и климата в Азербайджане", реализуемого при поддержке ЕС.

Министр отметил, что для Азербайджана приоритетными являются такие вопросы, как охрана окружающей среды, оценка воздействия на окружающую среду, управление водными ресурсами и отходами, экологическое образование и обучение, устойчивое управление лесами, доведение до общественности экологической информации, улучшение качества воздуха, сохранение биоразнообразия.

"Азербайджан активно участвует в региональных проектах, реализуемых в рамках инициативы Восточного партнерства Европейского союза. Согласно информации, опубликованной Всемирной метеорологической организацией, количество и интенсивность стихийных бедствий в мире растут в результате быстрого изменения климата. На нашей планете нет такого региона, который бы не столкнулся со стихийными бедствиями. Ураган Ян, который пронесся над Америкой, и стихийное бедствие, вызвавшее разрушения во Франции, еще раз показали, что ни одна экономика не застрахована от климатического кризиса. Конечно, предотвратить такие процессы невозможно. Однако точные прогнозы и своевременные предупреждения позволяют снизить возможные негативные последствия и спасти жизни людей. Поэтому наращивание потенциала национальных прогнозных ведомств во всем мире служит обеспечению гидрометеорологической безопасности стран. Мы высоко ценим поддержку, оказываемую странам Всемирной метеорологической организацией, и продолжаем наше деловое сотрудничество с этой организацией", - отметил Бабаев.

По его словам, Азербайджан является лидером в регионе по количеству твиннинговых проектов. «И в разные годы твиннинговые проекты, бенефициарами которых являются различные ведомства страны, получили со стороны Европейской комиссии статус самых успешных проектов. Твиннинг-проект «Совершенствование национальной системы мониторинга окружающей среды в Азербайджане на основе образцового опыта Европейского союза» был выбран ЕС в 2019 году как один из наиболее успешных среди проектов, реализуемых во всех странах», - сказал Бабаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)