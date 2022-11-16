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Министерство Азербайджана об информации касательно прекращения деятельности представительства Microsoft (Дополнено)

Общество Материалы 16 ноября 2022 09:48 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:33)

БАКУ /Trend/ - В связи с информацией о прекращении деятельности представительства компании Microsoft в Азербайджане хотим отметить, что каждая компания сама определяет стратегию и сферу деятельности.

Об этом сказали в среду Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"В то же время обращаем внимание на то, что это не означает прекращения существующего сотрудничества между компанией и правительством Азербайджана. Компания успешно продолжает сотрудничество с государственными структурами и частными компаниями Азербайджана через своих партнеров", - сказали в ведомстве.

Отметим, что президент "Азербайджанского интернет-форума" Осман Гюндуз ранее заявил, что компания Microsoft закрывает свой офис в Азербайджане. По его словам, руководитель офиса и большинство сотрудников приостановили свою деятельность.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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