Разминировано около 60 тыс. гектаров освобожденных территорий - Вугар Сулейманов

БАКУ /Trend/ - С 10 ноября 2020 года по настоящее время разминированы 59 055 тысяч гектаров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, обезврежены 76 810 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Национального агентства по разминированию Вугар Сулейманов, выступая на международном мероприятии на тему "Борьба с минной угрозой: вызовы и возможности".

По его словам, обезврежены 13 211 противотанковых мин, 26 899 противопехотных мин и 36 700 неразорвавшихся боеприпасов.

«В период после второй Карабахской войны от взрывов мин пострадали 268 человек, 44 из которых погибли. В числе национальных приоритетов Азербайджана до 2030 года восстановление освобожденных территорий и обеспечение на них безопасного проживания. В связи с этим одними из основных направлений деятельности Агентства являются изучение потенциальных возможностей международных структур по разминированию, их опыта, оценка результатов, применение новых подходов к преодолению трудностей, возникающих в процессе разминирования, получение качественных и эффективных результатов, возможности сотрудничества», - сказал Сулейманов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)