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Большинство жителей села Агалы Зангиланского района трудоустроено - Агиль Гурбанов

Общество Материалы 21 ноября 2022 13:04 (UTC +04:00)
Большинство жителей села Агалы Зангиланского района трудоустроено - Агиль Гурбанов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Большинство жителей села Агалы Зангиланского района трудоустроено.

Об этом сказал в понедельник сотрудник специального представительства Президента Азербайджана по Зангиланскому району Агиль Гурбанов в ходе первой панельной сессии на тему «Цифровизация государственных услуг и устойчивое проживание», передает Trend.

По его словам, госструктурами для жителей села проводятся профильные тренинги и семинары.

«Жители трудоустроены в различных секторах деятельности: в банке, аграрном и технологическом секторах, в международном аэропорту Зангилан и других сферах», - сказал Гурбанов.

Он сообщил, что школа в селе обеспечена самыми современными средствами, а также в Агалы создан единый центр предоставления госуслуг.

«Планируется расширить спектр услуг для более эффективного обслуживания и комфортного проживания жителей села», - сказал Гурбанов.

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