Большинство жителей села Агалы Зангиланского района трудоустроено - Агиль Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Большинство жителей села Агалы Зангиланского района трудоустроено.

Об этом сказал в понедельник сотрудник специального представительства Президента Азербайджана по Зангиланскому району Агиль Гурбанов в ходе первой панельной сессии на тему «Цифровизация государственных услуг и устойчивое проживание», передает Trend.

По его словам, госструктурами для жителей села проводятся профильные тренинги и семинары.

«Жители трудоустроены в различных секторах деятельности: в банке, аграрном и технологическом секторах, в международном аэропорту Зангилан и других сферах», - сказал Гурбанов.

Он сообщил, что школа в селе обеспечена самыми современными средствами, а также в Агалы создан единый центр предоставления госуслуг.

«Планируется расширить спектр услуг для более эффективного обслуживания и комфортного проживания жителей села», - сказал Гурбанов.