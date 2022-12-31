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Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 31 декабря 2022 22:35 (UTC +04:00)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)

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ШУША /Trend/ - Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт, сообщает корреспондент Trend в Шуше.

Участники продолжают свою мирную акцию в праздничной обстановке с приподнятым настроением.

Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцатый день.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
Для участников акции на Лачинской дороге организован концерт (ФОТО/ВИДЕО)
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